Солнце «выстрелило» вспышкой по Земле

Сильнейшая за последние полтора месяца вспышка произошла на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

«Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к голубой планете Земля», — говорится в сообщении.

Мощность вспышки составила M9.3 — она стала самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X. До порога высшего класса X зафиксированной вспышке не хватило около 7%.

Астрономы зафиксировали математическую закономерность текущих событий — взрывы происходят с шагом примерно в семь часов, при этом их интенсивность постоянно нарастает. Согласно этим расчетам, следующий выброс энергии может превысить уровень X.