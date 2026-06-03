НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Солнце «выстрелило» вспышкой по Земле

Источник:
Sibnet.ru
827 0

Сильнейшая за последние полтора месяца вспышка произошла на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

«Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к голубой планете Земля», — говорится в сообщении.

Мощность вспышки составила M9.3 — она стала самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X. До порога высшего класса X зафиксированной вспышке не хватило около 7%.

Астрономы зафиксировали математическую закономерность текущих событий — взрывы происходят с шагом примерно в семь часов, при этом их интенсивность постоянно нарастает. Согласно этим расчетам, следующий выброс энергии может превысить уровень X.

SIBNET.RU В MAX

Тема: Человек и космос
Сильная магнитная буря обрушится на Землю
Вспышка высочайшего класса зафиксирована на Солнце
Раскрыт уникальный состав объекта 3I/ATLAS
Зафиксированы сбои «сердцебиения» Солнца
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Изменится порядок оплаты отопления
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ded-09

Стоит посмотреть на стоимость авто на внутреннем рынке Китая. Где даже более оснащённые модели стоят...

Удавиков

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля купит иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на сумму 208,2...

47343

Наиболее доступных за 2,2 млн рублей, ничесе, а я и не знал что это доступные цены

mosquito__2010

кстати когда российские десантники стояли под киевом за 2 дня украина была готова на мир. а потом приехал...