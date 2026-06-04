Хоррор «Закулисье реальности» по интернет-феномену выходит в России

Фильм ужасов «Закулисье реальности» (Backrooms, 18+) от режиссера «самого страшного видео в интернете» выходит в российский прокат в четверг, 4 июня. В главных ролях — номинанты на премию «Оскар» Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве.

По сюжету продавец мебели Кларк переживает экзистенциальный кризис: его брак распался, медленно чахнет бизнес, давят нереализованные амбиции стать архитектором. Личные и профессиональные проблемы герой пытается проработать у психотерапевта Мэри Клайн. В один из дней Кларк обнаруживает в подвале собственного магазина загадочное пространство, залитое желтым флуоресцентным светом и заваленное знакомыми предметами.

Фильм основан на интернет-феномене — городской легенде о бескрайнем лабиринте, которая зародилась на веб-форуме 4chan и разрослась до вселенной из рассказов, фанатских веб-сериалов и популярных видеоигр.

Явление, стремительно ставшее культовым, привлекло внимание студии А24, которая стоит за самыми интересными, смелыми и необычными картинами последних лет. Продюсерами выступили признанные мастера хоррора Джеймс Ван («Пила», «Заклятие» «Астрал»), Шон Леви («Очень странные дела») и Крис Фергюсон («Собиратель душ», «Обезьяна»).

Фильм поставил Кейн Парсонс, также известный как Kane Pixels — американский YouTube-блогер, чей короткометражный фильм «Закулисье (Найденная пленка)» набрал 20 миллионов просмотров на YouTube за первые две недели и был назван «самым страшным видео в интернете».

В главных ролях снялись номинанты на премию «Оскар» Чиветель Эджиофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж», «Марсианин») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность», «Худший человек на свете»).

«Конечно, это хоррор, это страшный, местами пугающий до жути фильм. Но в нем также есть яркие персонажи, и он затрагивает множество по-настоящему интересных тем. То, что происходит с Мэри и Кларком, очень жизненно, в этих событиях есть философская и психологическая достоверность. Я надеюсь, зрителей увлечет уникальность повествования, потому что оно не похоже ни на что другое», — поделился Эджиофор.