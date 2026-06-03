Изменится порядок оплаты отопления

Порядок начисления платы за отопление жилых домов изменится в России, соответствующий законопроект принят к рассмотрению Госдумой.

Согласно пояснительной записке, жители многоквартирных домов смогут оплачивать отопление исключительно по показаниям индивидуальных приборов учета, независимо от решений общих собраний собственников и органов власти субъектов РФ.

Разработчики законопроекта отметили, что сейчас тарифы формируются непрозрачно, во многом зависят от решений региональных властей или общих собраний собственников с подачи управляющих компаний.

В итоге люди переплачивают, даже если у них стоят теплосчетчики, которые показывают точный расход. Новый закон позволит убрать все накрутки, потребители смогут оплачивать отопление, исходя исключительно из показаний индивидуальных приборов учета.