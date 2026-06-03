НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Изменится порядок оплаты отопления

Источник:
Sibnet.ru
4146 4
Батареи
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Порядок начисления платы за отопление жилых домов изменится в России, соответствующий законопроект принят к рассмотрению Госдумой.

Согласно пояснительной записке, жители многоквартирных домов смогут оплачивать отопление исключительно по показаниям индивидуальных приборов учета, независимо от решений общих собраний собственников и органов власти субъектов РФ.

Разработчики законопроекта отметили, что сейчас тарифы формируются непрозрачно, во многом зависят от решений региональных властей или общих собраний собственников с подачи управляющих компаний.

В итоге люди переплачивают, даже если у них стоят теплосчетчики, которые показывают точный расход. Новый закон позволит убрать все накрутки, потребители смогут оплачивать отопление, исходя исключительно из показаний индивидуальных приборов учета.

Еще по теме
Пенсии «молчунов» перенесут в долгосрочные сбережения
Силуанов похвастался финансовым суверенитетом России
Эксперт пообещал снижение ставок по ипотеке до 10%
Как получить выплату за долгий брак
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Изменится порядок оплаты отопления
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
Обсуждение (4)
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Путин поделился мыслями о переизбрании на новый срок
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров заявил о замкнутом круге в переговорах с США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский написал открытое письмо Путину с предложением личной встречи
Истребитель Су-57
Путин рассказал о лучшем в мире боевом самолет
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ded-09

Стоит посмотреть на стоимость авто на внутреннем рынке Китая. Где даже более оснащённые модели стоят...

Удавиков

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля купит иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на сумму 208,2...

47343

Наиболее доступных за 2,2 млн рублей, ничесе, а я и не знал что это доступные цены

mosquito__2010

кстати когда российские десантники стояли под киевом за 2 дня украина была готова на мир. а потом приехал...