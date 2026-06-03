Фразу «Работайте, братья» изучат на литературе

Крылатые выражения, произнесенные «новыми героями, нашими современниками», добавили в единый учебник по литературе, сообщила советник президента по вопросам культуры Елена Ямпольская на заседании Совета по поддержке русского языка с участием президента Владимира Путина

«Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык – это организм живой. Например, в параграф о крылатых выражениях помимо всем давно знакомых включены слова новых героев, наших современников. Потому что и "работайте, братья", и "идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" — эти фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми», — приводит слова Ямпольской пресс-служба Кремля.

Фразу «Работайте, братья» приписывают застреленному в Дагестане в 2016 году Магомеду Нурбагандову. Его захватили боевики и потребовали, чтобы он перед видеокамерой призвал своих коллег увольняться из полиции. Однако лейтенант сказал: «Работайте, братья!», после чего был застрелен. Путин присвоил Нурбагандову посмертно звание Героя России.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» — слова бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, который руководил эвакуацией пассажиров после экстренной посадки лайнера Airbus A321 на кукурузном поле в 2019 году.

Школьный курс литературы теперь включает изучение книг о Великой Отечественной войне и ежегодное представление литературы народов России в лице их крупнейших авторов, добавила Ямпольская.

Первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов будут введены в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года, при этом апробация в ряде школ начнется с 1 сентября 2026 года.