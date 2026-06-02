Человек и космос
Раскрыт уникальный состав объекта 3I/ATLAS

Астрономы составили подробный химический «портрет» 3I/ATLAS, состав межзвездного объекта оказался абсолютно уникальным. Результаты исследования опубликованы на сайте NASA.

Данные были получены при помощи космического телескопа James Webb, они показали аномально высокое содержание метана и углекислого газа — это кардинально отличает 3I/ATLAS от типичных комет Солнечной системы.

Метан в межзвездной комете нашли впервые — это вещество легко переходит из состояния льда в газ и быстро испаряется при повышении температуры. Ученые считают, что запасы метана были спрятаны под поверхностью объекта и начали выделяться только после нагрева от Солнца.

Содержание метана и углекислого газа относительно воды оказалось значительно выше, чем у большинства известных комет. Также в веществе 3I/ATLAS нашли атомарный никель, метанол, цианистый водород, нитрид углерода, воду, угарный газ.

По словам ученых, необычный химический «портрет» межзвездного объекта указывает на то, что 3I/ATLAS сформировалась в условиях, существенно отличавшихся от тех, которые существовали в окрестностях молодого Солнца.

Сейчас 3I/ATLAS находится на границе орбиты Юпитера, от Солнца объект удален более чем на 815 миллионов километров. Он движется по незамкнутой гиперболической траектории и в марте 2028 года навсегда покинет Солнечную систему.

