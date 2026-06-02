Внутри пирамиды Хеопса обнаружили загадочную защиту

Невероятная устойчивость пирамиды Хеопса перед многочисленными землетрясениями десятилетиями ставила ученых в тупик. Новейшее исследование, опубликованное журналом Scientific Reports, приоткрыло завесу тайны — оказалось, что сооружение имеет особую защиту.

Международная команда специалистов провела компьютерное моделирование и серию сейсмических измерений, чтобы выяснить причины уникальной устойчивости пирамиды, состоящей из примерно 2,3 миллиона каменных блоков.

Ученые с помощью датчиков зарегистрировали естественные микроколебания грунта и самой постройки в десятках точек внутри пирамиды и вокруг. Выяснилось, что большая часть сооружения колеблется с частотой от 2 до 2,6 герца.

При этом окружающий грунт имеет основную частоту около 0,6 герца. Такая большая разница защищает пирамиду от разрушительного воздействия землетрясений, ведь наибольшую опасность для зданий представляет так называемый резонанс.

Он возникает, если частота колебаний грунта совпадает с собственной частотой сооружения. В этом случае амплитуда колебаний нарастает до критического порога, за которым последует обрушение конструкции.

Так как у пирамиды Хеопса собственная частота почти в четыре раза выше, чем у окружающей почвы, возникновение резонанса исключено, строение эффективно рассеивает энергию подземных толчков.

Дополнительную защиту обеспечивают разгрузочные полости над погребальной камерой фараона. Моделирование показало, что они работают как своеобразные демпферы, помогая конструкции сохранять устойчивость даже при мощных толчках.