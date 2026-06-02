Зафиксированы сбои «сердцебиения» Солнца

Астрономы зафиксировали изменения в так называемом «сердцебиении» Солнца, что указывает на перестройку магнитных процессов внутри звезды. Результаты исследования опубликованы журналом Notices of the Royal Astronomical Society.

Для анализа ученые использовали метод гелиосейсмологии — изучения звуковых волн, распространяющихся внутри Солнца. Эти колебания позволяют заглянуть в недра звезды и отслеживать изменения, которые невозможно увидеть на поверхности.

Были проанализированы данные, собранные с 1987 по 2025 год телескопами сети BiSON. Оказалось, что солнечная магнитная активность становится все более сосредоточенной в тонком слое непосредственно под фотосферой — видимой поверхностью звезды.

Исследователи считают, что Солнце входит в новый режим поведения, который будет развиваться на протяжении десятилетий. Изменения «сердцебиения» показывают, что происходящие процессы гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Поскольку солнечная активность напрямую влияет на частоту геомагнитных бурь и состояние околоземного пространства, понимание происходящих внутри Солнца изменений важно для повышения точности долгосрочных прогнозов космической погоды.

