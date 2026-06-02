Пользователей каршеринга начнут проверять по биометрии

Личность пользователей каршеринга и наличие у них права управления транспортными средствами начнут проверять с помощью биометрии.

Изменения прописаны в Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года, одобренной президентом Владимиром Путиным. За реализацию проекта отвечают Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД.

Согласно документу, до 2027 года в стране создадут систему верификации клиентов сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Она будет использовать данные Единой биометрической системы, а также сведения из водительских удостоверений.

Кроме того, аналогичные меры планируют распространить на сервисы проката средств индивидуальной мобильности. До 2027 года в них намерены внедрить систему подтверждения возраста с использованием биометрических данных и паспорта.

В результате сервисы аренды автомобилей и средств индивидуальной мобильности получат дополнительные инструменты для проверки клиентов перед предоставлением услуг.

