Рассчитан возраст максимального сексуального влечения мужчин

Мужское либидо достигает своего пика примерно к 40 годам, выяснили ученые из Университета Тарту. Исследование опубликовано журналом Scientific Reports.

Анализ данных более 67 тысяч человек показал, что мужчины на протяжении почти всей взрослой жизни демонстрируют существенно более высокий уровень сексуального влечения, чем женщины.

В отличие от мужчин, у которых сексуальное влечение растет примерно до 40 лет, у женщин уже с ранней молодости оно плавно и непрерывно снижается. Разрыв в уровне влечения между полами оказался особенно заметен среди людей, состоящих в постоянных отношениях.

В частности, удовлетворенность партнером напрямую повышала либидо. У одиночек пик сексуального влечения оказался более сглаженным. Также исследование выявило любопытную взаимосвязь между половым влечением и родительством.

Мужчины, имеющие много детей, заявляли о более высоком либидо. У многодетных женщин картина оказалась противоположной — их сексуальное влечение к противоположному полу с появлением детей снижалось.

