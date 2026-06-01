Стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Основной период государственной итоговой аттестации в 11-х классах начался в России, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
Единый государственный экзамен стартовал в штатном режиме, уточнил министр просвещения Сергей Кравцов. Экзамены проходят во всех 89 регионах России, а также в образовательных организациях 54 зарубежных стран.
ЕГЭ сдают почти 750 тысяч человек в этом году, из них 663 тысячи — выпускники текущего года. Первыми экзаменами, которые сдают школьники в этом году, стали история, литература и химия.
Даты основного периода проведения ЕГЭ в 2026 году:
- 1 июня — история, литература, химия;
- 4 июня — русский язык;
- 8 июня — математика базового и профильного уровней;
- 11 июня — обществознание, физика;
- 15 июня —биология, география, иностранные языки (письменная часть);
- 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.
Резервными днями для сдачи всех предметов выбраны 22–25 июня. Пересдача одной из дисциплин возможна 8 или 9 июля.