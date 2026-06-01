НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
218 1
ЕГЭ
Фото: © Sibnet.ru

Основной период государственной итоговой аттестации в 11-х классах начался в России, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

Единый государственный экзамен стартовал в штатном режиме, уточнил министр просвещения Сергей Кравцов. Экзамены проходят во всех 89 регионах России, а также в образовательных организациях 54 зарубежных стран.

ЕГЭ сдают почти 750 тысяч человек в этом году, из них 663 тысячи — выпускники текущего года. Первыми экзаменами, которые сдают школьники в этом году, стали история, литература и химия.

Даты основного периода проведения ЕГЭ в 2026 году:

  • 1 июня — история, литература, химия;
  • 4 июня — русский язык;
  • 8 июня — математика базового и профильного уровней;
  • 11 июня — обществознание, физика;
  • 15 июня —биология, география, иностранные языки (письменная часть);
  • 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

Резервными днями для сдачи всех предметов выбраны 22–25 июня. Пересдача одной из дисциплин возможна 8 или 9 июля.

Еще по теме
Первоклассников лишили оценок за поведение
Участникам СВО упростят получение школьного аттестата
Три научных способа запомнить материал перед экзаменом
Филолог предсказал смену ударения в слове «баловать»
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Telegram в России снова заработал через прокси
Рейтинг Путина снова начал падать
ЕС потребует от России сократить армию
Галкин увидел плагиат в песне Shaman с хором иноагентов
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
ЕС потребует от России сократить армию
15
Зеленский попросил у США защиты от России
13
СМИ узнали о приказе Зеленского готовиться к трем годам боев
13
Лебедев заплатил за оскорбление Мизулиной только через приставов
12
Украину обвинили в разработке биологического оружия