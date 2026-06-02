Учителей обучат оказанию первой помощи

Педагоги и воспитатели детсадов, школ, колледжей и вузов будут проходить подготовку по оказанию первой помощи, а также регулярно повышать квалификацию. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 1 июня 2026 года.

Программа рассчитана на десять лет. Власти рассчитывают, что дополнительная подготовка педагогических работников по оказанию первой помощи положительно повлияет на снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Также оказание первой помощи планируется популяризировать через социальную рекламу и просветительский контент. Россиянам расскажут о том, как правильно перевязывать раны, проводить сердечно-легочную реанимацию, поддерживать проходимость дыхательных путей.

По действующим законам, для некоторых категорий граждан оказание первой помощи является обязанностью — в этом списке сотрудники ГАИ, МВД, военнослужащие, сотрудники и работники МЧС, пожарных служб, специалисты по охране труда. Они проходят соответствующее обучение.

По статистике, порядка 60% смертей от травм происходит до прибытия медиков. Кроме этого, первая помощь крайне важна при остановке сердца или инсульте. С 2024 года навыкам оказания первой помощи обучили почти 3,2 миллиона россиян.

