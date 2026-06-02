Электромобилям ужесточили правила подземной парковки

Новый свод правил МЧС вступил в силу с 1 июня 2026 года, он ужесточает правила подземной парковки электромобилей и заряжаемых гибридов. Изменения введены из-за особенностей аккумуляторов таких авто — они требуют повышенных мер пожарной безопасности.

Внутри закрытой стоянки вводятся две категории: места для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электротранспорта. Владелец электромобиля обязан ставить транспортное средство только на специально выделенный паркинг.

По обновленным правилам, места для электромобилей теперь нужно отделять от остальных огнестойкими перегородками, специальными противопожарными шторками или системами тушения. Кроме этого, такие авто должны стоять группами — в каждой не более десяти машин.

Требования документа распространяются на вновь проектируемые объекты, а также на существующие объекты, на которых предусмотрено проведение капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения, уточнила пресс-служба МЧС.

Если подземная парковка имеет соответствующее разделение на зоны, постановка электромобиля на обычное парковочное место будет являться нарушением — ответственность предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ

В первый раз водитель может получить предупреждение. Максимальный штраф по этой статье для граждан составляет 50 тысяч рублей, для юридических лиц соответствующая сумма достигает двух миллионов рублей.

SIBNET.RU В MAX