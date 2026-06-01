Песков назвал задержание Францией танкера Tagor пиратством

Москва считает незаконным задержание французскими военными идущего из России танкера Tagor, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что это граничит с пиратством.

Ранее стало известно, что военные захватили в Атлантическом океане судно, якобы шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили до места стоянки под сопровождением французских ВМС. Посольство в Париже уточнило, что капитаном танкера может быть гражданин России.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

По его словам, Москва продолжит принимать меры для обеспечения сохранности грузов в море с учетом негативного опыта.



Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, обвиняя его в связях с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.