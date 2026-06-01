Путин поручил обеспечить доступ к интернету во время ограничений

Правительство и ФСБ должны до 1 июля отчитаться перед президентом России об обеспечении работы ключевых интернет-сервисов даже во время ограничений, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения работы интернета. Поручения утверждены по итогам совещания с членами правительства 23 апреля, говорится в сообщении.

Речь, в частности, идет об интернет-системах оказания медицинской помощи, портале «Госуслуги», платежных системах.

Ответственными глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и директора ФСБ Александра Бортникова. Они представят президенту доклад до 1 июля.