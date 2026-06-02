Запрещены онлайн-продажи вейпов

Полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет вступил в силу с июня 2026 года. Касается он как никотиновых, так и безникотиновых устройств.

Главная цель новых мер — полностью исключить возможность анонимной покупки устройств несовершеннолетними и пресечь нелегальный оборот, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отныне вейпы, электронные сигареты и любые жидкости для них запрещено продавать:

через интернет: маркетплейсы или специализированные онлайн-магазины;

нестационарные точки: рынках, ярмарках, выставках, в уличных киосках и на «островках» в торговых центрах;

вендинговые автоматы.

Запрет относится как к никотиновым, так и безникатиновым устройствам и жидкостям.



Приобрести электронные сигареты и расходники теперь можно только в стационарных магазинах и специализированных вейп-шопах (в капитальных зданиях с торговым залом).



При этом сохраняется правило «закрытой витрины» — товары продаются строго по прейскуранту без открытой демонстрации.