Евродепутат перечислил противников переговоров с Россией

«Известия»
Германия, Польша и страны Балтии открыто выступают против переговоров с Россией, есть и сторонники диалога с Москвой, заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер.

«Есть страны, которые публично заявили о своем нежелании вести переговоры с русскими, в основном это страны Балтии, Польша, а в настоящее время также Германия и некоторые другие. То же самое сделала госпожа [глава евродипломатии Кая] Каллас», — сказал Картхайзер в интервью «Известиям».

Но другие страны, по его словам, «продемонстрировали иную позицию, например, Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург, а иногда даже Франция и Италия»

«Если такая ситуация сохранится в течение длительного времени, это может привести к серьезной напряженности внутри союза, поскольку опасность прямой конфронтации с Россией неуклонно возрастает. Более умеренные государства, безусловно, не хотели бы оказаться в подобной ситуации», — подчеркнул евродепутат.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил, а также вывода войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Эксперты сочли это откровенной попыткой сорвать переговоры России и Европы.

