НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отказался от фамилии отца

Источник:
Sibnet.ru
223 0
Мэддокс Джоли
Фото: © @maddoxjoliepitt.fans

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта — Мэддокс Джоли-Питт — решил дистанцироваться от отца и подал документы на смену имени.

Молодой человек обратился в суд с просьбой юридически убрать «Питт» из своей фамилии и изменить имя на «Мэддокс Шиван Джоли», сообщает TMZ со ссылкой на заявление.

Мэддокс уже перестал использовать фамилию Питт . В титрах недавнего фильма Анджелины Джоли «Кутюр», где он работал ассистентом режиссера, он был указан как «Мэддокс Джоли».

Джоли усыновила Мэддокса в 2002 году, когда ему было семь месяцев. Когда у актрисы начались отношения с Питтом, он усыновил ее детей. Пара была вместе больше 10 лет, они расстались в 2016 — Джоли подала на развод, указав в качестве причины «непримиримые разногласия», позже она говорила, что приняла решение, когда Питт допустил физическое и эмоциональное насилие по отношению к ней и их детям.

Первая биологическая дочь актеров Шайло уже официально сменила имя через суд, Захара перестала использовать фамилию неформально, а Вивьен убрала ее из театральной программки бродвейской постановки, над которой работала.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Галкин увидел плагиат в песне Shaman с хором иноагентов
Лебедев заплатил за оскорбление Мизулиной только через приставов
Супермодель Наталья Водянова беременна шестым ребенком
Shaman заинтриговал фанатов видео с секретной папкой
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Telegram в России снова заработал через прокси
Рейтинг Путина снова начал падать
ЕС потребует от России сократить армию
Галкин увидел плагиат в песне Shaman с хором иноагентов
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить доступ к интернету во время ограничений
Танкер
Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера
Президент США Дональд Трамп
Трамп за год набрал шесть килограммов
Европарламент
Евродепутат перечислил противников переговоров с Россией
Самое обсуждаемое
23
ЕС потребует от России сократить армию
15
Зеленский попросил у США защиты от России
13
СМИ узнали о приказе Зеленского готовиться к трем годам боев
13
Лебедев заплатил за оскорбление Мизулиной только через приставов
12
Картаполов объяснил, что считают «центрами принятия решений» в Киеве