Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отказался от фамилии отца

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта — Мэддокс Джоли-Питт — решил дистанцироваться от отца и подал документы на смену имени.

Молодой человек обратился в суд с просьбой юридически убрать «Питт» из своей фамилии и изменить имя на «Мэддокс Шиван Джоли», сообщает TMZ со ссылкой на заявление.

Мэддокс уже перестал использовать фамилию Питт . В титрах недавнего фильма Анджелины Джоли «Кутюр», где он работал ассистентом режиссера, он был указан как «Мэддокс Джоли».

Джоли усыновила Мэддокса в 2002 году, когда ему было семь месяцев. Когда у актрисы начались отношения с Питтом, он усыновил ее детей. Пара была вместе больше 10 лет, они расстались в 2016 — Джоли подала на развод, указав в качестве причины «непримиримые разногласия», позже она говорила, что приняла решение, когда Питт допустил физическое и эмоциональное насилие по отношению к ней и их детям.

Первая биологическая дочь актеров Шайло уже официально сменила имя через суд, Захара перестала использовать фамилию неформально, а Вивьен убрала ее из театральной программки бродвейской постановки, над которой работала.