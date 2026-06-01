Выдачу кредитов в цифровых рублях запустят с 1 сентября

Источник:
ТАСС
Цифровой рубль
Кредиты в цифровых рублях возможно начнут выдавать уже с 1 сентября 2026 года, что сделает рубль массовым явлением, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы уже вступили в переговорный процесс. Я допускаю, что как раз с 1 сентября, скажем так, с последнего квартала текущего года можно будет этот проект запустить, и вся страна сможет посмотреть, как он работает», — сказал Аксаков в интервью ТАСС.

Он отметил, что благодаря данному проекту интерес к цифровому рублю возрастет. При этом депутат подчеркнул, что подключение цифрового рубля является добровольным.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.


