Трамп за год набрал шесть килограммов

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп за год потолстел на шесть килограммов, но находится в отличном состоянии здоровья, сообщил врач Шон Барбабелла.

Вес 79-летнего президента составил 108 килограммов. При росте 190,5 сантиметра его индекс массы тела составляет 29,6, приводит Associated Press отчет Барбабеллы.

Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, индекс массы тела выше 30 соответствует ожирению первой степени. Врачи рекомендовали Трампу скорректировать питание, увеличить физическую активность и снизить вес.

Сердечно-сосудистая, неврологическая и дыхательная системы президента США находятся в полном порядке, как и его общее физическое состояние. Американский лидер полностью пригоден для выполнения президентских обязанностей и обязанностей верховного главнокомандующего страны.

Трамп регулярно есть фастфуд из McDonald's, конфеты и постоянно пьет диетическую колу, рассказывал министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, у президента «организм божества».

