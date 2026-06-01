Путин вручит ордена многодетным родителям

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июня вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В Международный день защиты детей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава» будут удостоены родители девяти многодетных семей.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году, им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их образовании, здоровье, физическом, нравственном и духовном развитии.

Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, которые родили и воспитали 10 и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручают знак особого отличия — орден «Мать-героиня». Орден и звание учреждены указом президента в 2022 году.