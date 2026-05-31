Лукашенко жестко ответил на угрозы Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «трепом» угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес белорусской стороны.

Зеленский ранее написал, что со стороны Белоруссии на Украину могут напасть не только в Киевской и Черниговской областях, но и на Волыни, а также в Житомирской и Ровенской областях. Он пригрозил властям Белоруссии превентивным ударом.

«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», — приводит БелТА заявление Лукашенко.



Он назвал угрозу Зеленского трепом. «Может быть что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул, и он начинает делать это заявление», — заключил Лукашенко.