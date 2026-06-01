Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начинает принимать заявления на получение новой семейной выплаты, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Семейную выплату смогут получить родители, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам как физические лица или несли службу, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивали НДФЛ.

Поддержка полагается семьям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход за 2025 год составил меньше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Заявления будут принимать до 1 октября 2026 года.

Подать заявление можно через «Госуслуги» или в отделении Социального фонда. После его получения фонд пересчитает уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц по ставке 6% и вернет родителям разницу единым платежом.

При назначении меры поддержки будут применяться механизмы социального казначейства — то есть дополнительных справок в большинстве случаев не потребуется.