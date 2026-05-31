Универсальный QR-код покупателя появится в России

ТАСС
Россияне с 1 сентября будут видеть единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе, сообщил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин

«С 1 сентября в России вводится универсальный QR-код - единый стандарт для всех безналичных платежей через QR. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас», — рассказал ТАСС депутат.

Он отметил, что сейчас на одной кассе могут «висеть» QR-коды от нескольких банков, и человек вынужден искать свой, но «с сентября этой путаницы не будет: появится единый код, по которому можно самому выбрать банк, через который пройдет оплата».

«Для граждан это прежде всего удобство. Для владельцев бизнеса — снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Предприниматель больше не привязан к одному провайдеру», — отметил Демин.

Внедрение универсального QR-кода обеспечивает рост конкуренции на платежном рынке благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников.

