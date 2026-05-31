Что будет, если курить одну сигарету в день

РИА Новости
Врач
Одна выкуренная сигарета в день более чем в два раза повышает риск смерти от инфаркта и инсульта, рассказала руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

«Никотин и токсические вещества вызывают спазм сосудов, повышение давления и ускоряют атеросклероз. Даже одна сигарета в день более чем в два раза повышает риск смерти от инфаркта миокарда и инсульта», — цитирует РИА Новости врача.

Она отметила, что с первой выкуренной сигареты начинается негативное воздействие на практически все органы и системы организма, что делает риск рака легкого и инфаркта лишь частью долгосрочных последствий.

