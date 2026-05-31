Боевики из «Крокуса» должны были стать шахидами

ТАСС
Теракт в Крокус Сити Холле
Боевикам из «Крокус сити холла», устроившим теракт в марте 2024 года, отводилась роль смертников (шахидов) во время нападения, говорится в документах следствия.

За день до теракта им сказали, что они не смертники и умирать не надо, их деньги ждут на Украине, приводит ТАСС показания осужденных. Куратор прислал боевикам голосовое сообщение, в котором указал, что «они еще ему нужны, что пока умирать рано» и после совершения теракта им необходимо будет уехать в Киев.

По словам боевиков, на Украине они должны были получить за свою работу то есть за совершенный теракт, по 1 миллиону рублей каждый.

По указанию куратора террористы также частично покрасили свои автоматы в желтый цвет. По их мнению, это было сделано для того, "чтобы имитировать, подчеркнуть причастность Украины к теракту".

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Погибли 150 человек, пострадали 609.

Четырех исполнителей приговорили к пожизненному лишению свободы. Еще 11 фигурантов, которых следствие считает пособниками, также получили пожизненные сроки, а четверым другим назначили наказание от 19 до 22 лет.

