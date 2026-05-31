Академик Гинцбург оценил угрозу лихорадки Эбола для России

Лихорадка Эбола не обладает пандемическим потенциалом на территории РФ, сказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, Россия не нуждается в создании специализированного лекарства от Эболы. «Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит», — сказал ТАСС Гинцбург.

Он добавил, что сейчас Эбола лечится симптоматически. Лечение направлено прежде всего на то, чтобы человек не умер, и его организм успел бы выработать антитела, на это в среднем уходит от 10 до 12 дней.

Власти ДРК и Уганды объявили о вспышке лихорадки Эбола 15 мая. Возбудителем заболевания стал вирус Эбола-Бундибуджио, впервые выявленный в Уганде в 2007 году. Эпицентром нынешней вспышки является провинция Итури на востоке ДРК, затронуты также провинции Северное и Южное Киву.



К настоящему моменту в стране зарегистрировано более 1 тысячи предполагаемых случаев заражения и порядка 240 предполагаемых летальных исходов. В Уганде выявлены девять случаев заражения и зарегистрирован один летальный исход.