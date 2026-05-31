«ПСЖ» c российским вратарем выиграл Лигу чемпионов

«Пари Сен-Жермен» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе победил «Арсенал» в финале Лиги чемпионов.

Счет в матче открыли «пушкари» — Кай Хавертц переиграл Сафонова уже на шестой минуте. Усман Дембеле ударом с пенальти сравнял счет на 65-й. Основное время и экстра-таймы завершились вничью — 1:1.

В серии пенальти парижане оказались удачливее — 4:3. Команда Луиса Энрике выиграла главный футбольный кубок в Европе второй год подряд. В 2025 году «ПСЖ» разгромил «Интер» в решающем матче 5:0.

Сафонов стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов среди россиян. До него победителями Лиги чемпионов становились еще четыре россиянина: Игорь Добровольский, Владимир Бут, Дмитрий Аленичев и Денис Черышев.