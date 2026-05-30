Автомобили получат систему блокировки из‑за паров алкоголя

Системы блокировки запуска двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя появятся в России до 2030 года, следует из плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденного правительством.

В документе говорится об определении критериев применения таких систем — подобные устройства называются алкозамками. Их применение будет зависеть от потенциальных рисков эксплуатации разных типов транспортных средств и видов перевозок.

План также предусматривает создание технологий для контроля состояния автомобилиста во время поездки. Такие системы должны фиксировать признаки сонливости и определять моменты, когда человек отвлекается от управления транспортным средством.

В рамках стратегии власти намерены проработать внедрение устройств дистанционного мониторинга. Они смогут собирать данные о скорости движения, стиле вождения и соблюдении режима труда и отдыха.