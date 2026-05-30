Названа самая дорогая для проживания страна

Исландия сместила Швейцарию с поста самой дорогой для проживания страны, следует из расчетов экспертов, опубликованных шведским агентством ТТ.

Согласно исследованию, цены в Исландии на 3% выше, чем в Швейцарии. Ключевой причиной этого является то, что экономика острова почти полностью основана на туризме, который провоцирует рост инфляции в сфере услуг и зарплаты.

Еще одной причиной являются высокие цены на жилье, в том числе в туристической отрасли. Такая зависимость Исландии от ряда секторов экономики создает дополнительное инфляционное давление.

Уровень цен в Швейцарии в 2024 году, скорректированный с учетом покупательной способности, превышал исландский более чем на 7%.

