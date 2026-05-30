Первоклассников лишили оценок за поведение

Sibnet.ru
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Минпросвещения разработало поправки к порядку организации обучения, согласно которым ученикам первых классов не будут выставляться оценки за поведение. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Поведение школьников будут оценивать по трехуровневой системе: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При этом положение не распространяется на учащихся первых классов, следует из документа.

Таким образом, в тестировании системы оценки поведения будут участвовать школьники вторых-восьмых классов. В следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России.

Кроме того, поправками закреплена обязанность школьников «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий». Исключение сделано только для случаев, когда возникает угроза жизни или здоровью.

