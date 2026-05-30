НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Зафиксировано аномальное состояние пространства‑времени

Источник:
Physical Review Letters
108 0
Фотонный кристалл
Фото: © Savannah River National Laboratory

Физики впервые «увидели» необычное состояние пространства-времени, возникающее на пороге формирования черной дыры. Работа опубликована журналом Physical Review Letters.

Гравитация при образовании черной дыры становится настолько экстремальной, что стандартные уравнения общей теории относительности Эйнштейна практически невозможно решить аналитически.

Особенно сложной для анализа считается область так называемого критического коллапса — состояния на самой границе между двумя исходами. В этом случае вещество либо рассеивается обратно в пространство, либо схлопывается в черную дыру.

Исследователи ранее установили, что на этом пороге пространство-время начинает демонстрировать «дискретное самоподобие» — повторяющиеся структуры, возникающие на все меньших масштабах.

Теперь им удалось выяснить, что в ключевой момент искривление пространства-времени может выстраиваться в повторяющиеся структуры, напоминающие так называемые кристаллы пространства-времени.

Подобные структуры ведут себя как нестабильное промежуточное состояние. Если добавить совсем небольшое количество энергии, они могут внезапно перейти в состояние микроскопической черной дыры.

SIBNET.RU В TELEGRAM



Еще по теме
Раскрыт секрет вечного сияния золота
Что ждет человечество после исчезновения пчел
Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане
Зафиксировано аномальное поведение ядра Земли
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину
Новосибирские рыбаки начали ставить рекорды
Обсуждение (0)
Картина дня
Армия России (комплекс «Искандер-М»)
Российская армия нанесла «удар возмездия»
Деньги
Рубль стал второй самой подорожавшей к доллару валютой
Обновление Telegram
Telegram в России снова заработал через прокси
Айфон
Обновление iPhone «сломало» аккумуляторы
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

Maniac.

Господи. А чё не как мать вытряхнула, сразу в пролетариат?

physx

ЕС потребует от России сократить армию, ага бежим, спотыкаемся🤬

pepelmetal

Ну потому что заиграло в одном месте, но теперь поздно, биев будут комбить вне зависимости от его заявлений...

mosquito__2010

поздравляю на вопрос ниже ответь ненормальный