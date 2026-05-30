Зафиксировано аномальное состояние пространства‑времени

Физики впервые «увидели» необычное состояние пространства-времени, возникающее на пороге формирования черной дыры. Работа опубликована журналом Physical Review Letters.

Гравитация при образовании черной дыры становится настолько экстремальной, что стандартные уравнения общей теории относительности Эйнштейна практически невозможно решить аналитически.

Особенно сложной для анализа считается область так называемого критического коллапса — состояния на самой границе между двумя исходами. В этом случае вещество либо рассеивается обратно в пространство, либо схлопывается в черную дыру.

Исследователи ранее установили, что на этом пороге пространство-время начинает демонстрировать «дискретное самоподобие» — повторяющиеся структуры, возникающие на все меньших масштабах.

Теперь им удалось выяснить, что в ключевой момент искривление пространства-времени может выстраиваться в повторяющиеся структуры, напоминающие так называемые кристаллы пространства-времени.

Подобные структуры ведут себя как нестабильное промежуточное состояние. Если добавить совсем небольшое количество энергии, они могут внезапно перейти в состояние микроскопической черной дыры.