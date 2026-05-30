Водка в России резко подорожала

Цены на водку в российских магазинах по состоянию на 18 мая выросли на 14,9% по сравнению с аналогичной датой 2025 года.

Только с начала года стоимость напитка поднялась на 12,2%. Одним из ключевых факторов роста цен стал рост акцизов на алкогольную продукцию, рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в комментарии ТАСС.

«Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара»,— сказал он, уточнив при этом, что также на подорожание влияет рост цен на сырье, электроэнергию, логистические услуги, комплектующие.

С 1 января 2026 года акциз на крепкий алкоголь вырос на 11,4%, до 824 рублей за литр спирта. Минимальная цена бутылки водки 0,5 литра поднялась на 17%, до 409 рублей.

В феврале средняя розничная цена литра водки в России достигла 948,5 рубля, что на 16% больше, чем годом ранее. По оценке экспертов, водка продолжит дорожать до конца года.