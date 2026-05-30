Минздрав упразднит врачей‑сексологов

Минздрав России утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, следует из соответствующего приказа ведомства.

Перечень медицинских специальностей обновится с 1 сентября 2026 года. Документ убирает из номенклатуры свыше 15 должностей, а также вводит более десяти новых.

Так, из списка исключены сексолог, лабораторный миколог, офтальмолог-протезист, диабетолог. Функции этих узких специалистов отдадут другим медикам.

Однако врачи, которые уже были приняты на такие должности, продолжат свою работу до окончания действия своего трудового договора.

Одновременно в перечень добавлены нутрициолог, медицинский психолог, нейропсихолог, врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский логопед.