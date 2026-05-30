Посменная работа уменьшает мозг

Источник:
NeuroImage
Человеческий мозг
Фото: © U.S. Air Force

Регулярная посменная работа приводит к уменьшению головного мозга, выяснили ученые. В ходе эксперимента они проанализировали данные британского биобанка UK Biobank, результаты опубликованы журналом NeuroImage.

При сравнении людей, работающих посменно, с теми, кто трудился только в обычное дневное время, были обнаружены небольшие, но статистически значимые изменения. У сменщиков фиксировалась симметричная потеря объема ткани головного мозга.

Страдали две зоны — левая миндалина и правый таламус. Миндалина играет ключевую роль в обработке эмоций, стресса и формировании некоторых видов памяти, а таламус отвечает за сенсорные сигналы, а также бодрствование и внимание.

Чем чаще человек работал посменно, тем сильнее снижался объем миндалины. Дополнительно у сменщиков обнаружили признаки ухудшения микроструктуры белого вещества в ряде проводящих путей мозга.

В итоге работающие посменно демонстрировали более низкие результаты в тестах на память, скорость мышления и «гибкий интеллект» по сравнению с другими группами работников, отметили авторы исследования.

Специалисты подчеркнули, что такие нарушения нельзя считать серьезными — изменения объема были довольно малы. Кроме этого, прекращение посменной работы через несколько лет приводило к частичному восстановлению пострадавших зон мозга.

Полученные результаты хорошо согласуются с тем, что уже известно о вреде хронического нарушения циркадных ритмов и сна. В частности, работа по ночам сбивает внутренние часы, усиливает стресс и ухудшает восстановление организма.

