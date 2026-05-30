Рубль стал второй самой подорожавшей к доллару валютой

Рубль в мае стал второй самой подорожавшей к доллару валютой, сильнее к нему укрепился только израильский шекель, следует из анализа данных биржевых площадок.

В месячном выражении его стоимость к американской валюте подросла сразу на 4,9%. На первом месте среди наиболее подорожавших к доллару валют оказался шекель, чей курс укрепился на 6,1%.

В первой пятерке сильных валют по итогам месяца также оказались южноафриканский ранд (3,7%), венгерский форинт (2,8%) и новозеландский доллар (2%). Самой слабой валютой мая стал казахстанский тенге — его стоимость к доллару ослабла на 4,9%.

Главная причина рекордного укрепления рубля — высокие цены на нефть и другое сырье на фоне войны на Ближнем Востоке. Если в феврале российская экспортная нефть Urals стоила чуть выше 40 долларов за баррель, то в апреле показатель вырос до 95 долларов за баррель.