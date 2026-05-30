Разработан новый вариант покупки «красивых» автономеров

«Коммерсантъ»
Госдума рассмотрит новый вариант покупки «красивых» автомобильных номеров, законопроект доработали с учетом замечаний правительства и профильного комитета по транспорту. В случае принятия изменения вступят в силу 1 июля 2027 года.

Согласно обновленной редакции документа, закон «О государственной регистрации транспортных средств» дополнят новой статьей. Автомобилисты смогут через «Госуслуги» зарезервировать и купить автомобильный номер из списка доступных, пишет «Коммерсантъ».

Разработчики законопроекта уверены, что это позволит вывести из тени рынок «красивых» номеров, который сегодня существует нелегально — водители получают услугу вне правового поля, а государство не видит никаких поступлений в бюджет.

Конкретные цены на «красивые» регистрационные номера будет устанавливать правительство России. Законопроект предусматривает запрет на передачу автомобиля с «уникальным» номером новому собственнику в течение трех лет.

По оценке авторов документа, продажа «красивых» номеров принесет федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей ежегодно. Половину этой суммы власти направят в фонд денежного довольствия сотрудников МВД.

