Культовая группа Sepultura сыграет последний концерт

Культовая бразильская метал-группа Sepultura даст последний концерт, он состоится 7 ноября 2026 года в Сан-Паулу.

Событие станет финалом тура Celebrating Life Through Death, запущенного в 2024 году в честь сорокалетия коллектива. Сан-Паулу выбран для этого не случайно — именно там в 1984 году прошел первый концерт Sepultura.

Sepultura считается одной из наиболее влиятельных групп в тяжелом роке. За всю историю коллектив выпустил 15 полноформатных альбомов, среди которых выделяются Arise, Chaos A.D. и Roots.

Общие мировые продажи альбомов группы в настоящий момент составляют почти 20 миллионов копий — такой показатель довольно редкий для коллективов, которые играют в экстремальных направлениях.

Ключевой фигурой для золотого состава группы стал вокалист и автор Макс Кавалера. После записи альбома Roots он покинул группу и основал новый коллектив Soulfly. Новым вокалистом Sepultura стал Деррик Грин.