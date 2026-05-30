Электронная книга жалоб стала доступна россиянам

Роспотребнадзор вместе с Минцифры в рамках эксперимента запустили на «Госуслугах» электронную книгу жалоб, сообщила пресс-служба ведомства.

Россияне с помощью нового сервиса смогут в досудебном порядке через интернет решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами. В частности, пользователи смогут сообщить о проблемах с товарами, приобретенными на маркетплейсах.

В частности, обращение можно будет подать в случае отказа в возврате товара в течение семи дней после покупки при соблюдении условий возврата или превышении срок возврата денежных средств за отмененный заказ.

Чтобы направить обращение, необходимо воспользоваться специальной формой. Также можно сделать это в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора. Рассмотрение обращений занимает до семи календарных дней.