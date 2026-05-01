Найдена «невозможная» черная дыра

Международная команда астрономов обнаружила в ранней Вселенной сверхмассивную черную дыру, нарушающую законы физики. Статья исследователей опубликована журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Объект получил название Abell 2744-QSO1. «Невозможная» черная дыра представляет собой компактный инфракрасный источник. Его красное смещение указывает на то, что ученые видят объект примерно таким, каким он был через 700 миллионов лет после Большого взрыва.

Аномалию нашли в поле скопления галактик Abell 2744, которое работает как гравитационная линза — это дополнительно увеличило объект примерно в три раза, позволяя исследователям лучше его рассмотреть.

Оценочный размер Abell 2744-QSO1 — порядка 1300 световых лет, а масса составляет примерно 50 миллионов солнечных масс, это две трети от массы галактики. Измерения скорости вращения газа подтвердили, что основная масса системы сосредоточена в центральном объекте.

Судя по химическому составу окружения, объект возник раньше звезд своей галактики — среда не содержит тяжелых элементов и состоит из водорода и гелия. Это противоречит представлениям о черных дырах.

Согласно традиционной теории, сначала массивная звезда коллапсирует в черную дыру, а затем поглощает материю. Однако Abell 2744-QSO1 уже обладала огромной массой в то время, когда окружающая ее молодая галактика практически не имела звезд.

Находка указывает на парадоксальную возможность зарождения черных дыр до формирования крупных галактик. Возможно, такие объекты появились в результате гравитационного коллапса плотного облака газа или даже возникли в первые мгновения зарождения Вселенной.