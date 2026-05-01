Сети 5G заработают в российских городах

Запуск первых общедоступных сетей 5G в России состоится до конца 2026 года, соответствующая информация появилась в материалах Госкомиссии по радиочастотам.

Власти в конце июня выделят мобильным операторам «большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2) для развертывания сетей пятого поколения в крупных городах диапазон 4,63–4,99 ГГц, пишут «Известия».

Пользователи первых четырех мегаполисов получат доступ к сетям 5G до конца текущего года. В целом запуск услуг связи в стандарте 5G во всех городах с населением свыше одного миллиона человек должен быть осуществлен не позднее 31 декабря 2027 года.

До 2030 года покрытие будет расширена до 40 городов, следует из приложения к проекту решения. При этом услуги 5G должны предоставляться с использованием исключительно российского оборудования.

Диапазон 4,63–4,99 ГГц подходит для сетей пятого поколения, однако не является «золотым стандартом». Таковым признаны частоты 3,4–3,8 ГГц, на которых строят свои сети операторы во многих других странах. Но в России они заняты силовиками.