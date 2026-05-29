Профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей в 2026 году, сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Среди рабочих специальностей сварщики сейчас фактически занимают первое место по уровню доходов на рынке труда», — цитирует эксперта РИА Новости.

Он уточнил, что ключевой причиной высоких зарплат сварщиков является нехватка квалифицированных работников и высокая потребность работодателей в таких специалистах.

По данным платформы hh.ru, в начале 2026 года медианная зарплата сварщиков в сегменте вахтовых вакансий превысила 267 тысяч рублей. На общероссийском рынке труда показатель составляет порядка 160 тысяч.