НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия

Источник:
РИА Новости
231 0
Скульптуры из металла новосибирского сварщика
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей в 2026 году, сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Среди рабочих специальностей сварщики сейчас фактически занимают первое место по уровню доходов на рынке труда», — цитирует эксперта РИА Новости.

Он уточнил, что ключевой причиной высоких зарплат сварщиков является нехватка квалифицированных работников и высокая потребность работодателей в таких специалистах.

По данным платформы hh.ru, в начале 2026 года медианная зарплата сварщиков в сегменте вахтовых вакансий превысила 267 тысяч рублей. На общероссийском рынке труда показатель составляет порядка 160 тысяч.

Еще по теме
Детей предложили трудоустраивать с 12 лет
Самое долгое рабочее лето ждет россиян
Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Россия обрела самый опасный корабль в мире
31
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
23
ЕС потребует от России сократить армию
22
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
21
Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы