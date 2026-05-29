Парковки для многодетных появятся в России

Минтранс разработает специальный дорожный знак для парковки автомобилей многодетных семей, сообщила пресс-служба ведомства. Утвердить его планируется до конца года.

«В числе дальнейших шагов — проект дорожного знака для парковки многодетных семей, который планируется утвердить до конца года, а также проработка бесплатной парковки для двух автомобилей семей, где воспитываются от четырех детей», — говорится в сообщении.

Обсуждение проекта прошло в рамках заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, в котором принял участие глава Минтранса Андрей Никитин.

Пока неясно, какое именно действие на парковочное пространство будет оказывать разрабатывающийся сейчас дорожный знак. Вероятнее всего, его наделят функциями, аналогичными знаку, который обозначает парковочные места, выделенные для инвалидов.

