Редкую «голубую Луну» увидят земляне

Земляне 31 мая увидят редкое астрономическое явление — второе полнолуние за месяц, известное как «голубая Луна».

Сразу два полнолуния в течение одного месяца наблюдаются далеко не каждый год. Их появление объясняется тем, что промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны немного меньше, чем календарный месяц.

Продолжительность лунного месяца составляет в среднем 29,53 дня, а потому раз в несколько лет образуется «лишнее» 13-е полнолуние. В этом случае в одном месяце спутник Земли можно увидеть полным дважды.

При этом текущее событие уникально — оно совпадет с микролунием. Так называют ситуацию, когда полнолуние совпадает с точкой наиболее удаленного положения Луны относительно Земли. Следующий раз подобное совпадение произойдет только 31 июля 2080 года.

Диск земного спутника из-за микролуния будет выглядеть примерно на 5% меньше и на 10,5% тусклее обычного. Наблюдать явление можно будет две ночи — с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня. Астрономически фаза полнолуния наступит 31 мая в 11.47 по московскому времени.

Что касается цвета полной Луны, то он будет обычным. Выражение «голубая Луна» происходит от древнего английского выражения «once in a Blue Moon», оно обозначает чрезвычайно редкое событие.