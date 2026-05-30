Состоится финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая, за главный футбольный трофей в Европе сразятся французский «ПСЖ» и английский «Арсенал».

Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени, игра пройдет в Будапеште. В России официальная трансляция решающего матча Лиги чемпионов будет идти в онлайн-кинотеатре Okko.

Согласно формату, если в основное время будет ничья, последует дополнительное время: два экстра-тайма по 15 минут. Если по их истечении счет будет равным, победитель определится в серии пенальти.

ПСЖ — действующий победитель Лиги чемпионов. На стадии полуфинала парижане по сумме двух встреч победили мюнхенскую «Баварию» со счетом 6:5. «Арсенал» никогда ранее не побеждал ЛЧ и лишь однажды играл в финале — в сезоне-2005/06.

В составе ПСЖ на финал заявлен вратарь Матвей Сафонов. В прошлом году голкипер также вышел в финал Лиги чемпионов с парижским клубом, где ПСЖ уничтожил итальянский «Интер» со счетом 5:0. В случае очередной победы Сафонов станет первым двукратным победителем ЛЧ из России.