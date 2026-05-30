НАВЕРХ

Состоится финал Лиги чемпионов

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Состоится финал Лиги чемпионов
Фото: Kieran Lynam / CC BY 2.0

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая, за главный футбольный трофей в Европе сразятся французский «ПСЖ» и английский «Арсенал».

Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени, игра пройдет в Будапеште. В России официальная трансляция решающего матча Лиги чемпионов будет идти в онлайн-кинотеатре Okko.

Согласно формату, если в основное время будет ничья, последует дополнительное время: два экстра-тайма по 15 минут. Если по их истечении счет будет равным, победитель определится в серии пенальти.

ПСЖ — действующий победитель Лиги чемпионов. На стадии полуфинала парижане по сумме двух встреч победили мюнхенскую «Баварию» со счетом 6:5. «Арсенал» никогда ранее не побеждал ЛЧ и лишь однажды играл в финале — в сезоне-2005/06.

В составе ПСЖ на финал заявлен вратарь Матвей Сафонов. В прошлом году голкипер также вышел в финал Лиги чемпионов с парижским клубом, где ПСЖ уничтожил итальянский «Интер» со счетом 5:0. В случае очередной победы Сафонов станет первым двукратным победителем ЛЧ из России.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Сборная России по футболу минимально проиграла Египту
Футбольная сборная России сыграет с командой Египта
Игрок «Спартака» разбил Кубок России сразу после победы
«Спартак» стал обладателем Кубка России
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев
Медведев назвал страны Европы прямыми участниками войны с Россией
Президент России Владимир Путин
Рейтинг Путина снова начал падать
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя поговоркой ответил на слова постпреда Украины
Эпидемия коронавируса в Китае
ВОЗ сообщила о 223 смертях от Эболы
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Россия обрела самый опасный корабль в мире
31
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
23
ЕС потребует от России сократить армию
22
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
21
Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы