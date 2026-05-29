Медведев назвал страны Европы прямыми участниками войны с Россией

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на шумиху вокруг попадания беспилотника в жилой дом в Румынии, обвинив ЕС в участии в войне.

«Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он», — написал Медведев в своем канале в Max.

Политик потребовал от стран ЕС «заткнуться на эту тему» и назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

По его словам, европейские страны воюют «руками бандеровцев», а их беспилотники, запчасти к ним, другое вооружение и разведданные ежедневно используются при атаках на Россию. Он подчеркнул, что в результате этих действий повреждаются жилые дома и гибнут мирные граждане.

Медведев заявил, что за происходящее, а также за теракт в Старобельске, несут прямую ответственность западные политики, в том числе главы институтов ЕС и лидеры ряда европейских стран. Он предупредил, что граждане государств ЕС не смогут чувствовать себя в безопасности, особенно в районах производства БПЛА для «бандеровских формирований».

В ночь на пятницу, 29 мая неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии.

physx

ЕС потребует от России сократить армию, ага бежим, спотыкаемся🤬

Maniac.

Господи. А чё не как мать вытряхнула, сразу в пролетариат?

pepelmetal

Ну потому что заиграло в одном месте, но теперь поздно, биев будут комбить вне зависимости от его заявлений...

mosquito__2010

т.е. опять перевод стрелок на шизофреническую писанину а стрелки переводить не вежливо а сливаться вообще...