ВОЗ сообщила о 223 смертях от Эболы

Источник:
ТАСС
261 0
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о 906 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в связи со вспышкой заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК).

«В настоящее время расследуется в общей сложности 906 подозрительных случаев, включая 223 случая со смертельным исходом», — приводит ТАСС заявление эксперта ВОЗ Анаис Леган.

По ее словам, расследования продолжаются, и эта цифра будет меняться по мере наращивания мощностей тестирования.

Закрытие границ не поможет остановить распространение лихорадки Эбола в ДРК, ранее заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Наиболее эффективными мерами остаются оперативное введение санитарных ограничений, выявление заболевших и поддержка регионов, где зафиксирована вспышка инфекции, отметил глава ВОЗ.

В России, как заявили в Роспотребнадзоре, рисков распространения вируса нет. Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на границе и сообщило, что завозных случаев заболевания в стране не выявлено.

