МЧС опровергло запрет на разговоры по мобильному на АЗС

Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС, будет запрещено пользоваться телефоном у колонки, исключением станет только оплата по QR-коду на терминале, написало агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Ирину Гребневу в пятницу, 29 мая. Новость подхватили многие СМИ. 

Ведомство прокомментировало, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. Более того, МЧС России не рассматривает введение такого запрета.

Порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а также Сводом правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

Оператор АЗС «Газпромнефть» в разговоре с Sibnet.ru тоже сообщала, что в сети не знают о подобном запрете.

