Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время проведения наземных испытаний на космодроме во Флориде

Авария с ракетой-носителем компании Blue Origin произошла во время наземных испытаний во Флориде. Как заявил владелец Blue Origin Джозеф Безос, пострадавших среди сотрудников нет. Он отметил, что выводы о причинах аварии пока делать рано.

«Очень сложный день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к полетам», — написал Безос в Х.

В рамках четвертой миссии New Glenn должна была доставить 48 спутников для расширения сети Amazon Leo.