Рейтинг Путина снова начал падать

Президент России Владимир Путин
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина снизился, следует из данных ВЦИОМ.

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ с 18 по 24 мая составил 67,5% — этот показатель снизился на 1,9 процентных пункта за неделю. Доля тех, кто не одобряет работу Владимира Путина, выросла на 1 процентный пункт — до 20,9%.

Уровень доверия Путину за неделю практически не изменился, снизившись 0,1 процентных пункта до 73,7%. Недоверие президенту сократилось на 0,6 процентных пункта и составило 20,6%.

Падение рейтингов Путина произошло спустя две недели роста. В начале мая ВЦИОМ изменил методику опроса, когда социологи стали не только звонить респондентам, но и приходить к ним домой. До этого уровень одобрения деятельности Путина снижался с начала марта.

