Челябинское танковое училище возродят в России

Танк
Фото: Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) / CC BY 4.0

Челябинское высшее танковое командное училище, расформированное в 2007 году, будет воссоздано, соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на портале правовых актов.

«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Челябинское высшее танковое командное училище" Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в документе.

Основными целями деятельности учреждения станет осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также научной и научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.

Согласно распоряжению правительства, Минобороны России должно до 1 августа провести организационные мероприятия, утвердить в четырехмесячный срок устав учреждения и обеспечить его государственную регистрацию, а также закрепить в шестимесячный срок за училищем недвижимое имущество.

Военные училища возродят в десяти городах

Челябинское высшее танковое командное училище было образовано с 1966 году. В 1998 году Челябинское высшее танковое командное училище было переименовано в Челябинский танковый институт. В 2007 году вышло постановление правительства РФ о ликвидации Челябинского танкового института.

